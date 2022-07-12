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У Британії засудили підлітка на 13 років за вбивство 12-річної дівчинки після сварки через відео у Snapchat

У Британії засудили підлітка на 13 років за вбивство 12-річної дівчинки після сварки через відео у Snapchat

Київ • УНН

 • 302238 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У Сполученому Королівстві засудили 14-річного хлопця на 13 років за вбивство 12-річної дівчинки у центрі Ліверпуля після сварки через відео Snapchat. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.

Деталі

25 листопада минулого року у центрі Ліверпуля була вбита Ава Вайт, 12-річна дівчинка. Її вбивцею виявився 14-річний (на момент вбивства) хлопець. Він вдарив Аву ножем у шию після того, як вона попросила групу хлопців припинити знімати її та друзів, відео яке згодом виклали у Snapchat.

Як зазначили, хлопець має синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. На винесенні вироку він був включений по відеозв’язку.

Хлопець стверджував, що "злякався", коли дівчина збирається "накинутися його" і діяв у порядку самозахисту, заперечувавши вбивство. Він сказав, що хотів "відлякати її" та не мав наміру заподіяти тілесні ушкодження.

Прокуратура стверджувала, що після поранення хлопець "почав свідоме приховування" злочину, викинувши ніж, телефон і куртку.

Під час судового розгляду, який відбувся на початку цього року, суду було повідомлено, що підсудний мав у своєму розпорядженні ножем із лезом діаметром 7,5 см, і раніше він визнав себе винним у наявності бойової зброї.

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