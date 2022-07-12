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В Британии осужден подросток на 13 лет за убийство 12-летней девочки после ссоры из-за видео в Snapchat

Киев • УНН

 • 302180 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Соединенном Королевстве осудили 14-летнего парня на 13 лет за убийство 12-летней девочки в центре Ливерпуля после ссоры из-за видео Snapchat. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.

Подробности

25 ноября прошлого года в центре Ливерпуля была убита Ава Уайт, 12-летняя девочка. Ее убийцей оказался 14-летний (на момент убийства) парень. Он ударил Аву ножом в шею после того, как она попросила группу ребят прекратить снимать ее и друзей, видео, которое впоследствии выложили в Snapchat.

Как отметили, у парня синдром дефицита внимания с гиперактивностью. На вынесении приговора он был включен по видеосвязи.

Парень утверждал, что "испугался", когда девушка собирается "наброситься его" и действовал в порядке самозащиты, отрицая убийство. Он сказал, что хотел "отпугнуть ее" и не собирался причинить телесные повреждения.

Прокуратура утверждала, что после ранения парень "начал сознательное сокрытие" преступления, выбросив нож, телефон и куртку.

Во время судебного разбирательства, состоявшегося в начале этого года, суду было сообщено, что подсудимый располагал ножом с лезвием диаметром 7,5 см, и раньше он признал себя виновным в наличии боевого оружия.

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