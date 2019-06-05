В грузовик ВСУ на Донбассе попала вражеская управляемая ракета

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136619 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. В зоне ООС вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая боевики обстреляли автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Вчера в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженным формированием Российской Федерации был коварно обстрелян автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил", - указали в штабе.

Как отмечается, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь.

Напомним, всего за сутки в зоне ООС погибли трое украинских бойцов. Этот вопрос обсудят на заседании ТКГ в Минске, сообщил Президент Владимир Зеленский.

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