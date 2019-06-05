В грузовик ВСУ на Донбассе попала вражеская управляемая ракета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В зоне ООС вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая боевики обстреляли автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Вчера в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженным формированием Российской Федерации был коварно обстрелян автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил", - указали в штабе.
Как отмечается, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь.
Напомним, всего за сутки в зоне ООС погибли трое украинских бойцов. Этот вопрос обсудят на заседании ТКГ в Минске, сообщил Президент Владимир Зеленский.