У вантажівку ЗСУ на Донбасі влучила ворожа керована ракета
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У зоні ООС поблизу населеного пункту Новоселівка Друга бойовики обстріляли автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил", - вказали у штабі.
Як зазначається, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також отримав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.
Нагадаємо, загалом за добу у зоні ООС загинули троє українських бійців. Це питання обговорять на засіданні ТКГ у Мінську, повідомив Президент Володимир Зеленський.