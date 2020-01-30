В ВАКС объяснили неизбрание меры пресечения для Бабина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Высший антикоррупционный суд не применил в отношении бывшего правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина меру пресечения из-за недоказанности стороной обвинения наличия рисков в уголовном производстве. Об этом заявила судья-спикер ВАКС Вера Михайленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.
"Отказ в удовлетворении ходатайства обусловлен тем, что сторона обвинения не доказала наличие рисков в уголовном производстве, что, в свою очередь, является обязательным критерием при решении вопроса о применении меры пресечения. Ни один из рисков, на существование которых ссылались детектив и прокурор, не нашел своего подтверждения при рассмотрении ходатайства", - отметила Михайленко.
По ее словам, следственный судья также принял во внимание репутацию подозреваемого, его надлежащее процессуальное поведение во время досудебного расследования и содействие установлению обстоятельств в этом уголовном производстве.
Также она указала, что судья, исследовав доводы и материалы обвинения и защиты, пришел к выводу о существовании обоснованного подозрения о совершении преступления при изложенных в ходатайстве обстоятельствах.
Напомним, ВАКС не применял в отношении бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина меру пресечения.
Как сообщалось, бывшему правительственному уполномоченному по делам ЕСПЧ, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен.