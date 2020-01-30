У ВАКС пояснили необрання запобіжного заходу для Бабіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд не застосував до колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна запобіжний захід через недоведення стороною обвинувачення наявності ризиків у кримінальному провадженні. Про це заявила суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко, передає УНН з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.
"Відмова у задоволенні клопотання обумовлена тим, що сторона обвинувачення не довела наявність ризиків у кримінальному провадженні, що, в свою чергу, є обов’язковим критерієм при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу. Жоден із ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження під час розгляду клопотання", - наголосила Михайленко.
З її слів, слідчий суддя також взяв до уваги репутацію підозрюваного, його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні.
Також вона вказала, що слідчий суддя, дослідивши доводи і матеріали обвинувачення і захисту, дійшов висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин.
Нагадаємо, ВАКС не застосував до ексуповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна запобіжний захід.
Як повідомлялося, колишньому урядовому уповноваженому у справах ЄСПЛ, екс-першому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень.