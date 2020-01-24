ВАКС не застосував до ексуповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд не застосував до колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна запобіжний захід. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП та детективів НАБУ щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього нічного арешту”, — сказала Постолюк.
За її словами, питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Так, за версією слідства, він причетний до виведення державних коштів у сумі 54,2 млн грн через фірму “Золотий Мандарин Ойл”, яку пов’язують з екс-нардепом ВРУ.
Нагадаємо, колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, екс-першому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень.
Як повідомлялося, колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що отримала інформацію про підготовлену їй підозру у справі виконання рішення Європейського суду з прав людини, вона збирається у понеділок до Національного антикорупційного бюро для “пояснень”.