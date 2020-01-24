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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ВАКС не применил к экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину меру пресечения

Киев • УНН

 • 11618 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Высший антикоррупционный суд не применил к бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину меру пресечения. Об этом журналисту УНН сообщила прессекретар САП Ольга Постолюк.

ВАКС не применил к экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину меру пресечения

“Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП и детективов НАБУ об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ночного ареста”, — сказала Постолюк.

По ее словам, вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Так, по версии следствия, он причастен к выводу государственных средств в сумме 54,2 млн грн через фирму “Золотой Мандарин Ойл”, которую связывают с экс-нардепом ВРУ.

Напомним, бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен.

Как сообщалось, бывшая первая заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что получила информацию о готовящейся ей подозрение в деле выполнения решения Европейского суда по правам человека, она собирается в понедельник в Национальный антикоррупционного бюро для “объяснений”.

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