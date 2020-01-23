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Ексзаступниця міністра Бернацька заявила, що їй підготували підозру

Київ • УНН

 • 40762 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що отримала інформацію про підготовлену їй підозру у справі виконання рішення Європейського суду з прав людини, вона збирається у понеділок до Національного антикорупційного бюро для "пояснень". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ексзаступниця міністра Бернацька заявила, що їй підготували підозру

"Друзі, перебуваючи на міжнародному економічному форумі, отримала новину, що мені підготували підозру за виконання рішення Європейського суду з прав людини. Справа стосувалася багаторічного невиконання національного рішення суду у зв’язку з мораторієм, що є порушенням Європейської конвеції про права людини", - заявила Бернацька.

"Після виконання рішення у справі, що стала предметом уваги НАБУ, Міністерство юстиції вже в двох інстанціях виграло регресну справу, по стягненню виплачених за рішенням ЄСПЛ коштів до державного бюджету з компанії, яка роками під прикриттям мораторію його не виконувала... На наступному тижні має відбутися наступне слухання, але очевидно, що детективів цікавить не міжнародне право і бюджет України, а короткочасний піар", - вела далі ексзаступниця міністра.

"У понеділок, у визначений час, ще раз спробую пояснити в НАБУ, що виконання рішення Європейського суду з прав людини це не збитки, а виконання міжнародних зобов’язань України. Але це мабуть марна справа, тому очікую якнайшвидшого судового розгляду, щоб нарешті поставити крапку", - додала Бернацька.

Додамо, раніше сьогодні у прессслужбі САП заявили, що колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, експершому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень у справі про виконання рішення ЄСПЛ.

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