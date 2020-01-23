Экс-замминистра Бернацкая заявила, что ей подготовили подозрение

"Друзья, находясь на международном экономическом форуме, получила новость, что мне подготовили подозрение за выполнение решения Европейского суда по правам человека. Дело касалось многолетнего невыполнения национального решения суда в связи с мораторием, что является нарушением Европейской конвенции о правах человека", - заявила Бернацкая.

"После выполнения решения по делу, ставшего предметом внимания НАБУ, Министерство юстиции уже в двух инстанциях выиграло регрессное дело, по взысканию выплаченных по решению ЕСПЧ средств в государственный бюджет с компании, которая годами под прикрытием моратория его не выполняла... На следующей неделе должно пройти следующее слушание, но очевидно, что детективов интересует не международное право и бюджет Украины, а кратковременный пиар", - продолжала экс-замминистра.

"В понедельник, в определенное время, еще раз попробую объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины. Но это видимо бесполезно, потому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы наконец поставить точку", - добавила Бернацкая.

Добавим, ранее сегодня в пресс-службе САП заявили, что бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен по делу о выполнении решения ЕСПЧ.