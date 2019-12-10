В ВАКС объявили обвинительный акт по делу экс-главы НАПК Корчак

"По результатам подготовительного заседания суд решил начать рассмотрение указанного дела по существу. После чего, прокурором САП было объявлено краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 16:00 27 января 2020 года.

Напомним, в Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение по делу бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую подозревают в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.

Как сообщалось, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более 544 тыс. грн.

Напомним, бывший главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщено о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.