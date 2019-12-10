В ВАКС объявили обвинительный акт по делу экс-главы НАПК Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Высшем антикоррупционном суде объявили обвинительный акт по делу бывшего главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую подозревают в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"По результатам подготовительного заседания суд решил начать рассмотрение указанного дела по существу. После чего, прокурором САП было объявлено краткое изложение обвинительного акта", - говорится в сообщении.
Следующее заседание назначено на 16:00 27 января 2020 года.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение по делу бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую подозревают в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.
Как сообщалось, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более 544 тыс. грн.
Напомним, бывший главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщено о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.