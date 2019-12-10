У ВАКС оголосили обвинувальний акт у справі ексголови НАЗК Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі колишньої глави Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларуванні статків на понад 544 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“За результатами підготовчого засідання суд вирішив розпочати розгляд вказаної справи по суті. Після чого, прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акту”, — йдеться в повідомленні.
Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020 року.
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт у справі колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларування статків на понад 544 тис. грн.
Як повідомлялося, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн.
Нагадаємо, колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомлено про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тис. грн.