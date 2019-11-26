До ВАКС скеровано справу ексголови НАЗК Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт у справі колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, яку підозрюють у недекларування статків на понад 544 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"На сьогодні, обвинувальний акт за ст. 366-1 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн.
Нагадаємо, колишній посадовій особі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомлено про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тис. грн.
Як повідомлялося, колишня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак прокоментувала вручення їй підозри від Національного антикорупційного бюро.