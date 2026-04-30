В Украине создают систему противодействия теневому зерновому флоту - Зеленский

В эти дни был острый израильский трек по украденному зерну. Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, активизирована работа с партнерами для синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту россии – по судам, которые используются для перевозки зерна, украденного на временно оккупированной территории Украины.

Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко

В эти дни был острый израильский трек по такому украденному зерну, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу. Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту - резюмировал Зеленский.

Судно с краденым зерном покинуло воды Израиля на фоне угрозы ареста после обращения Украины - Генпрокурор