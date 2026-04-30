14:50 • 7306 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
13:31 • 23765 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
12:34 • 17029 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
12:20 • 18250 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 17296 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 17077 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 14005 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
30 апреля, 07:44 • 15173 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
30 апреля, 07:07 • 40122 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
30 апреля, 06:32 • 19977 просмотра
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
В Украине создают систему противодействия теневому зерновому флоту - Зеленский

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Украина создает систему противодействия теневому зерновому флоту россии по аналогии с нефтяным. К процессу привлечены дипломаты и Офис Генерального прокурора.

В эти дни был острый израильский трек по украденному зерну. Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, активизирована работа с партнерами для синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту россии – по судам, которые используются для перевозки зерна, украденного на временно оккупированной территории Украины. 

Израилю направили пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном - Генпрокурор Кравченко29.04.26, 14:15 • 2486 просмотров

В эти дни был острый израильский трек по такому украденному зерну, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу. Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту 

- резюмировал Зеленский.

Судно с краденым зерном покинуло воды Израиля на фоне угрозы ареста после обращения Украины - Генпрокурор30.04.26, 12:30 • 2196 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Генеральный прокурор Украины
Владимир Зеленский
Украина