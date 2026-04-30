ukenru
10:33 • 62 просмотра
07:44 • 7780 просмотра
Эксклюзив
07:07 • 23976 просмотра
06:32 • 17079 просмотра
Эксклюзив
06:20 • 26909 просмотра
Эксклюзив
29 апреля, 16:43 • 24368 просмотра
29 апреля, 12:47 • 65182 просмотра
29 апреля, 12:20 • 36434 просмотра
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 55670 просмотра
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 59352 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
3м/с
54%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
9К720 Искандер

Судно с краденым зерном покинуло воды Израиля на фоне угрозы ареста после обращения Украины - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Судно PANORMITIS с краденым зерном покинуло территориальные воды Израиля. Компетентные органы страны начали выполнение запроса украинской прокуратуры.

После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН

Очередная попытка российской стороны легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий Украины, сорвана. После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды. Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста

- подчеркнул Кравченко.

По словам Генпрокурора, "на основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля начали выполнение запроса".

"Факт правонарушения зафиксирован на международном уровне", - добавил он.

Как отметил Генпрокурор, следовательно, дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, будут оставаться предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины.

"Выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовного производства и не освобождает причастных лиц от ответственности. Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности", - указал Кравченко.

Сибига прокомментировал отказ разгружать в Израиле судно с краденым РФ украинским зерном: позитивный шаг30.04.26, 12:27 • 912 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Руслан Кравченко
Израиль
Украина