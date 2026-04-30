Судно с краденым зерном покинуло воды Израиля на фоне угрозы ареста после обращения Украины - Генпрокурор
Киев • УНН
Судно PANORMITIS с краденым зерном покинуло территориальные воды Израиля. Компетентные органы страны начали выполнение запроса украинской прокуратуры.
После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.
Очередная попытка российской стороны легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий Украины, сорвана. После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды. Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста
По словам Генпрокурора, "на основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля начали выполнение запроса".
"Факт правонарушения зафиксирован на международном уровне", - добавил он.
Как отметил Генпрокурор, следовательно, дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, будут оставаться предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины.
"Выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовного производства и не освобождает причастных лиц от ответственности. Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности", - указал Кравченко.
