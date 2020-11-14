Во Львове прекратили концерт, который проходил с нарушением карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львове полицейские прекратили концерт, который проходил с нарушением карантина. На организатора мероприятия сотрудники Галицкого отдела полиции составили протокол об административном правонарушении, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
Так, 13 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий.
Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых тоже не использовали средства индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).
"Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.
Напомним, руководство Львова приняло решение, что все выходные до 30 ноября будут рабочими, поэтому карантин "выходного дня" в городе не будет действовать из-за официального отсутствия выходных.