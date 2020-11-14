У Львові припинили концерт, який відбувався з порушенням карантину

Так, 13 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів.

Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).

"Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт. На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання - штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, керівництво Львову ухвалило рішення, що всі вихідні до 30 листопада будуть робочими, відтак карантин “вихідного дня” у місті не діятиме через офіційну відсутність вихідних.