Щоб “обійти” карантин “вихідного дня”, у Львові всі вихідні офіційно зробили робочими

“Щойно закінчилося засідання виконкому. Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин „вихідного дня“, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю”, — написав Садовий.

Нагадаємо, три міські заклади культури подали позови до Окружного адміністративного суду Києва через постанову про введення “карантину вихідного дня”, який обмежує їх діяльність.

Додамо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження “карантину вихідного дня”.

А сьогодні проти введення нових обмежень виступив мер Тернополя.

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про “карантин вихідного дня”, який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення “абсурдом”, а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.