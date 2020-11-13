Заклади культури Львова подали позов до суду через "карантин вихідного дня”

"Театр ім. Лесі Українки, Львівський органний зал та Львівський кіноцентр, як міські заклади культури, за сприяння Львівської міської ради подали позов до Окружного адміністративного суду м. Київ щодо обмеження діяльності закладів культури загалом. Наш юридичний департамент підготував для них проекти позовних заяв. Додамо, що наші колеги в Києві (Адвокатське об'єднання "Августум") вже доставили позов до суду", — повідомили в юридичному департаменті міськради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.

Додамо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня".

А сьогодні проти введення нових обмежень виступив мер Тернополя.

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.