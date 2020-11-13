Учреждения культуры Львова подали иск в суд из-за "карантина выходного дня"

"Театр им. Леси Украинки, Львовский органный зал и Львовский киноцентр, как городские учреждения культуры, при содействии Львовского городского совета подали иск в Окружной административный суд г. Киев относительно ограничения деятельности учреждений культуры в целом. Наш юридический департамент подготовил для них проекты исковых заявлений. Добавим, что наши коллеги в Киеве (Адвокатское объединение "Августум") уже доставили иск в суд", - сообщили в юридическом департаменте горсовета.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

А сегодня против введения новых ограничений выступил мэр Тернополя.

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.