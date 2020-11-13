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Чтобы "обойти" карантин "выходного дня", во Львове все выходные официально сделали рабочими

Чтобы "обойти" карантин "выходного дня", во Львове все выходные официально сделали рабочими

Киев  •  УНН

 • 17549 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Руководство Львова приняло решение, что все выходные до 30 ноября будут рабочими, поэтому карантин "выходного дня" в городе не будет действовать из-за официального отсутствия выходных. Об этом написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

“Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин „выходного дня“, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд”, — написал Садовый.

Напомним, три городские учреждения культуры подали иски в Окружной административный суд Киева из-за постановления о введении “карантина выходного дня”, который ограничивает их деятельность.

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс тоже не поддержали инициативы правительства по внедрению “карантина выходного дня”.

А сегодня против введения новых ограничений выступил мэр Тернополя.

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о “карантине выходного дня”, который вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение “абсурдом”, а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение о усилении карантина примут только 16 ноября.

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