В Twitter от имени Луценко запустили опрос о будущем Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В социальной сети Twitter в аккаунте якобы Юрия Луценко, запустили опрос относительно будущего действующего Президента Украины. В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что страница фейковая и попросили помощи, чтобы ее забанить. Об этом пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.
"Прошу помочь забанить фейковый аккаунт в твиттере Юрия Луценко. Прошу не вестись на фейк!" - написала Сарган.
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Она также обнародовала скрин фейкового аккаунта, где от имени Луценко запустили опрос относительно будущего действующего Президента Украины Петра Порошенко.
Среди вариантов ответов: сбежит из страны; сядет в тюрьму, станет депутатом; мне все равно.
Напомним, во время избирательной кампании СБУ обнаружила 400 аккаунтов с фейк РФ.