Під час виборчої кампанії СБУ виявила 400 акаунтів з фейками РФ

"Служба безпеки України виявила близько 400 облікових записів, які використовувалися під час виборчої кампанії в Україні, в Twitter, в Facebook, в Google, в Youtube, ця інформація була передана адміністрації цих мереж, а деякі з них були заблоковані", - сказав Фролов.

Крім того, за його словами, в лютому цього року СБУ зареєструвала кілька кібератак на інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії.

"29 березня цього року, якраз напередодні першого туру президентських виборів, ми зареєстрували відправку фішингових електронних листів на електронні адреси членів Центральної виборчої комісії, і наявна у нас інформація дозволяє нам сказати, що цей вірус був відправлений спецслужбами РФ. Після розшифровки цього вірусу ми побачили деякі коментарі в програмі російською мовою", - розповів заступник голови СБУ

Він також нагадав про розслідуванні СБУ щодо "Української народної армії" і "Білих Балаклав" на початку цього року.