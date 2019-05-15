Во время избирательной кампании СБУ обнаружила 400 аккаунтов с фейками РФ

"Служба безопасности Украины обнаружила около 400 учетных записей, которые использовались во время избирательной кампании в Украине, в Twitter, в Facebook, в Google, в Youtube, эта информация была передана администрации этих сетей, а некоторые из них были заблокированы", - сказал Фролов.

Кроме того, по его словам, в феврале этого года СБУ зарегистрировала несколько кибератак на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии.

"29 марта этого года, как раз накануне первого тура президентских выборов, мы зарегистрировали отправку фишинговых электронных писем на электронные адреса членов Центральной избирательной комиссии, и имеющаяся у нас информация позволяет нам сказать, что этот вирус был отправлен спецслужбами РФ. После расшифровки этого вируса мы увидели некоторые комментарии в программе на русском языке", - рассказал заместитель председателя СБУ

Он также напомнил о расследовании СБУ в отношении "Украинской народной армии" и "Белых Балаклав" в начале этого года.