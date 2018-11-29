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Фейковий акаунт Путіна у Twitter, що мав мільйон прихильників, закрили

Фейковий акаунт Путіна у Twitter, що мав мільйон прихильників, закрили

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Соціальна мережа Twitter повідомила про закриття англомовного акаунта, який нібито належав президенту Росії Володимиру Путіну і мав мільйон прихильників, передає УНН.

“Ми зупинили дію @putinRF_eng за імітування на основі достовірних даних, отриманих від російських офіційних осіб”, — йдеться в повідомленні.

У Twitter повідомили, що фейковий акаунт Путіна з'явився в 2012 році. Його оформили як офіційний сайт російського президента, а кількість фоловерів налічувала мільйон людей.

Про закриття було оголошено у ніч на 29 листопада. Офіційних коментарів від прес-служби Путіна ще не надходило.

Нагадаємо, у квітні компанія Facebook виявила і видалила в соцмережі “фейкові” російські акаунти, спрямовані на поширення дезінформації всередині Росії.

We suspended @putinRF_eng for impersonation based on a valid report we received from Russian officials. Our impersonation policy can be found here: https://t.co/PIBC4nGI8H

— Twitter Comms (@TwitterComms) 29 листопада 2018 р.

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