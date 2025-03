Фейковый аккаунт Путина в Twitter, что имел миллион сторонников, закрыли

"Мы остановили действие @putinRF_eng за имитирование на основе достоверных данных, полученных от российских официальных лиц", - говорится в сообщении.

В Twitter сообщили, что фейковый аккаунт Путина появился в 2012 году. Его оформили как официальный сайт российского президента, а количество фолловеров насчитывало миллион человек.

О закрытии было объявлено в ночь на 29 ноября. Официальных комментариев от пресс-службы Путина еще не поступало.

Напомним, в апреле компания Facebook обнаружила и удалила в соцсети "фейковые" российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России.

We suspended @putinRF_eng for impersonation based on a valid report we received from Russian officials. Our impersonation policy can be found here: https://t.co/PIBC4nGI8H

- Twitter Comms (@TwitterComms) 29 ноября 2018