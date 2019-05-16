У Twitter від імені Луценка запустили опитування про майбутнє Порошенка

КИЇВ. 16 травня. УНН. У соціальній мережі Twitter в акаунті, який нібито Юрія Луценка, запустили опитування щодо майбутнього чинного Президента України. У Генеральній прокуратурі України заявили, що сторінка фейкова і попросили допомоги, щоб її забанити. Про це речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила у своєму акаунті у Twitter, передає УНН.