У Twitter від імені Луценка запустили опитування про майбутнє Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У соціальній мережі Twitter в акаунті, який нібито Юрія Луценка, запустили опитування щодо майбутнього чинного Президента України. У Генеральній прокуратурі України заявили, що сторінка фейкова і попросили допомоги, щоб її забанити. Про це речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила у своєму акаунті у Twitter, передає УНН.
"Прошу допомогти забанити фейковий акаунт у твіттері Юрія Луценка! Прошу не вестися на фейк!" - написала Сарган.
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Вона також оприлюднила скрін фейкового акаунта, де від імені Луценка запустили опитування щодо майбутнього чинного Президента України Петра Порошенка.
Серед варіантів відповідей: втече з країни; сяде у в'язницю, стане депутатом; мені однаково.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії СБУ виявила 400 акаунтів з фейками РФ.