В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В итальянском городе Турин сдетонировало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, пострадали четыре человека, передает УНН со ссылкой на Lastampa.
Как сообщает издание, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные положили в мусорный бак в пригороде Фальчера на севере Турина. Отмечается, что пострадали четверо прохожих: двое марокканцев, двое итальянцев.
Кроме того сообщается, что в результате взрыва повреждены 4 автомобиля, а также выбиты стекла в тридцати близлежащих домов.
Отмечается, что в ходе обысков прилегающей территории карабинеры нашли еще 12 аналогичных пристроиив.
Как сообщал УНН, мусорный контейнер взорвался в центре Киева.