У Турині прогримів вибух, постраждали чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В італійському місті Турин здетонував саморобний вибуховий пристрій у сміттєвому баку, постраждали чотири людини, передає УНН з посиланням на Lastampa.
Як повідомляє видання, бомбу було заховано в паперовому пакеті, який невідомі поклали до сміттєвого баку в передмісті Фальчера на півночі Турина. зазначається, що постраждали четверо перехожих: двоє марокканців, двоє італійців.
Крім того повідомляється, що внаслідок вибуху пошкоджено 4 автомобілі, а також вибите скло у тридцяти прилеглих будинків.
Зазначається, що в ході обшуків прилеглої території карабінери знайшли ще 12 аналогічних пристроїів.
Як повідомляв УНН, сміттєвий контейнер вибухнув в центрі Києва.