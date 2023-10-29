В Турции прошел крупнейший в истории страны парад военных кораблей
Киев • УНН
Киев. 30 октября. В. В Турции прошел крупнейший в истории страны парад военного флота и авиации по случаю празднования 100-летия Турецкой Республики. В параде приняли участие около 100 кораблей, сообщает Министерство обороны Турции в соцсети X, передает УНН.
Детали
100 кораблей Военно-Морского Флота Турции прошли через пролив Босфор. Были задействованы фрегаты, корветы, тральщики, десантные корабли, патрульные суда, катера и подводные лодки.
Во время прохождения через Босфор корабли отдали честь президенту Реджепа типа Эрдогану, наблюдавшему за церемонией из павильона.
Вместе с парадом кораблей в небе совершили демонстрационный полет девять самолетов - F-16, F-4E. Турецкие самолеты написали цифру 100 в небе Стамбула.
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