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В Турции прошел крупнейший в истории страны парад военных кораблей

Киев • УНН

 • 152002 просмотра

Киев. 30 октября. В. В Турции прошел крупнейший в истории страны парад военного флота и авиации по случаю празднования 100-летия Турецкой Республики. В параде приняли участие около 100 кораблей, сообщает Министерство обороны Турции в соцсети X, передает УНН.

В Турции прошел крупнейший в истории страны парад военных кораблей

Детали

100 кораблей Военно-Морского Флота Турции прошли через пролив Босфор. Были задействованы фрегаты, корветы, тральщики, десантные корабли, патрульные суда, катера и подводные лодки.

Во время прохождения через Босфор корабли отдали честь президенту Реджепа типа Эрдогану, наблюдавшему за церемонией из павильона.

Вместе с парадом кораблей в небе совершили демонстрационный полет девять самолетов - F-16, F-4E. Турецкие самолеты написали цифру 100 в небе Стамбула.

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