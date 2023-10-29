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У Туреччині пройшов найбільший в історії країни парад військових кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Туреччині пройшов найбільший в історії країни парад військового флоту та авіації з нагоди святкування 100-річчя Турецької Республіки. У параді взяли участь близько 100 кораблів, повідомляє Міністерство оборони Туреччини в соцмережі X, передає УНН.

У Туреччині пройшов найбільший в історії країни парад військових кораблів

Деталі

100 кораблів Військово-морського флоту Туреччини пройшли через протоку Босфор. Були задіяні фрегати, корвети, тральники, десантні кораблі, патрульні судна, катери і підводні човни.

Під час проходження через Босфор кораблі віддали честь президенту Реджепу Таїпу Ердогану, який спостерігав за церемонією з павільйону.

Разом із парадом кораблів у небі здійснили демонстраційний політ дев’ять літаків F-16, три F-4E і вертольоти командування турецького флоту. Турецькі літаки написали цифру 100 у небі Стамбула.

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