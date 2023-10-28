Ізраїль відкликає своїх дипломатів з Туреччини після виступу Ердогана на пропалестинському мітингу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що відкликає ізраїльських дипломатів з Туреччини після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на пропалестинському мітингу у Стамбулі, пише УНН.
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"Зважаючи на серйозні заяви з боку Туреччини, я розпорядився щодо повернення дипломатичних представників там, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною", - написав Коен у соцмережі X.
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу, одному з найбільших з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС, заявивши, що "ми розповімо всьому світу, що Ізраїль – воєнний злочинець". У годинній промові Ердоган також повторив своє твердження про те, що ХАМАС не є терористичною організацією, назвавши Ізраїль "окупантом".
Як пише Anadolu, глава Турецької держави заявив, що "ті, хто проливав "крокодилячі сльози" за мирними жителями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі Газа".