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The Guardian

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Ізраїль відкликає своїх дипломатів з Туреччини після виступу Ердогана на пропалестинському мітингу

Київ • УНН

 • 68053 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що відкликає ізраїльських дипломатів з Туреччини після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на пропалестинському мітингу у Стамбулі, пише УНН.

Ізраїль відкликає своїх дипломатів з Туреччини після виступу Ердогана на пропалестинському мітингу

Цитата

"Зважаючи на серйозні заяви з боку Туреччини, я розпорядився щодо повернення дипломатичних представників там, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною", - написав Коен у соцмережі X.

Раніше 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу, одному з найбільших з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС, заявивши, що "ми розповімо всьому світу, що Ізраїль – воєнний злочинець". У годинній промові Ердоган також повторив своє твердження про те, що ХАМАС не є терористичною організацією, назвавши Ізраїль "окупантом".

Як пише Anadolu, глава Турецької держави заявив, що "ті, хто проливав "крокодилячі сльози" за мирними жителями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі Газа".

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