Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после выступления Эрдогана на пропалестинском митинге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что отзывает израильских дипломатов из Турции после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пропалестинском митинге в Стамбуле, пишет УНН.
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"Ввиду серьезных заявлений со стороны Турции, я распорядился о возвращении дипломатических представителей там, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", - написал Коэн в соцсети X.
Ранее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном пропалестинском митинге, одном из крупнейших с начала войны между Израилем и ХАМАС, заявив, что "мы расскажем всему миру, что Израиль – военный преступник". В часовой речи Эрдоган также повторил свое утверждение о том, что ХАМАС не является террористической организацией, назвав Израиль "оккупантом".
Как пишет Anadolu, глава Турецкого государства заявил, что "те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа".