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Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после выступления Эрдогана на пропалестинском митинге

Киев • УНН

 • 68052 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что отзывает израильских дипломатов из Турции после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пропалестинском митинге в Стамбуле, пишет УНН.

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после выступления Эрдогана на пропалестинском митинге

Цитата

"Ввиду серьезных заявлений со стороны Турции, я распорядился о возвращении дипломатических представителей там, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", - написал Коэн в соцсети X.

Ранее 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном пропалестинском митинге, одном из крупнейших с начала войны между Израилем и ХАМАС, заявив, что "мы расскажем всему миру, что Израиль – военный преступник". В часовой речи Эрдоган также повторил свое утверждение о том, что ХАМАС не является террористической организацией, назвав Израиль "оккупантом".

Как пишет Anadolu, глава Турецкого государства заявил, что "те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа".

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