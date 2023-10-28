Ердоган виступив на пропалестинському мітингу з різкими заявами щодо Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до сотень тисяч прихильників на одному з найбільших пропалестинських мітингів з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб відреагувати на нього", - заявив Ердоган натовпу в Стамбулі, який розмахував палестинськими прапорами.
"Ми розповімо всьому світу, що Ізраїль – воєнний злочинець. Ми готуємось до цього. Ми оголосимо Ізраїль воєнним злочинцем", - сказав він.
У годинній промові Ердоган також повторив своє твердження про те, що ХАМАС не є терористичною організацією, назвавши Ізраїль "окупантом", зазначає видання.
Як пише Anadolu, Глава Турецької держави заявив, що "ті, хто проливав "крокодилячі сльози" за мирними жителями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі Газа".
Доповнення
Туреччина засудила загибель ізраїльських цивільних осіб, спричинену атакою ХАМАС 7 жовтня на Ізраїль, внаслідок чого загинуло 1400 людей, але Ердоган цього тижня назвав угруповання палестинських бойовиків "борцями за свободу".
Він також розкритикував беззастережну підтримку Ізраїлю західними країнами, викликавши різкі докори з боку Італії та Ізраїлю.
Політологи заявили, що Ердоган прагнув посилити свою критику ізраїльських бомбардувань сектору Газа та затьмарити недільні святкування, присвячені світським корінням Туреччини.
Аслі Айдінтасбас, запрошений науковий співробітник Вашингтонського Брукінгського інституту сказала, що хоча коментарі Ердогана про ХАМАС відображають давню позицію Анкари, він прагнув отримати вигоду з антиізраїльських настроїв усередині країни і «консолідувати турецьких консерваторів-сунітів».
Уряд заявив, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС не обмежить святкування 100-річчя, для якого він організував заходи по всій країні.