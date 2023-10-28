Ердоган виступив на пропалестинському мітингу з різкими заявами щодо Ізраїлю

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до сотень тисяч прихильників на одному з найбільших пропалестинських мітингів з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС, передає УНН з посиланням на Reuters.