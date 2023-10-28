Эрдоган выступил на пропалестинском митинге с резкими заявлениями в отношении Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к сотням тысяч сторонников на одном из крупнейших пропалестинских митингов с начала войны между Израилем и ХАМАС, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Израиль открыто совершает военные преступления в течение 22 дней, но западные лидеры не могут даже призвать Израиль к прекращению огня, не говоря уже о том, чтобы отреагировать на него", - заявил Эрдоган толпе в Стамбуле, которая размахивала палестинскими флагами.
"Мы расскажем всему миру, что Израиль – военный преступник. Мы готовимся к этому. Мы объявим Израиль военным преступником", - сказал он.
В часовой речи Эрдоган также повторил свое утверждение о том, что ХАМАС не является террористической организацией, назвав Израиль "оккупантом", отмечает издание.
Как пишет Anadolu, глава Турецкого государства заявил, что "те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа".
Дополнение
Турция осудила гибель израильских гражданских лиц, вызванную атакой ХАМАС 7 октября на Израиль, в результате чего погибло 1400 человек, но Эрдоган на этой неделе назвал группировку палестинских боевиков "борцами за свободу".
Он также раскритиковал безоговорочную поддержку Израиля западными странами, вызвав резкие упреки со стороны Италии и Израиля.
Политологи заявили, что Эрдоган стремился усилить свою критику израильских бомбардировок сектора Газа и затмить воскресные празднования, посвященные светским корням Турции.
Асли Айдинтасбас, приглашенный научный сотрудник Вашингтонского Брукингского института сказала, что хотя комментарии Эрдогана о ХАМАС отражают давнюю позицию Анкары, он стремился извлечь выгоду из антиизраильских настроений внутри страны и «консолидировать турецких консерваторов-суннитов».
Правительство заявило, что конфликт между Израилем и ХАМАС не ограничит празднование 100-летия, для которого оно организовало мероприятия по всей стране.