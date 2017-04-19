В Турции продолжаются протесты после референдума

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36172 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101027 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153648 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115291 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115852 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104028 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152886 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Турции продолжаются протесты после референдума

В Турции продолжаются протесты после референдума

Киев  •  УНН

 • 12764 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тысячи людей в ряде турецких городов второй день протестуют против результата плебисцита о расширении полномочий президента. Они недовольны решением ЦИК причислить бюллетени без официальных печатей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“В крупных городах Турции тысячи людей снова вышли на улицы в знак протеста против результата референдума о переходе к президентской республике. Демонстрации прошли вечером вторника, 18 апреля, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехир”, — говорится в сообщении.

Задержаны полсотни демонстрантов

Стоит отметить, что протесты продолжаются уже второй день после плебисцита, который состоялся 16 апреля.

Как сообщал УНН, 17 апреля в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы , протестуя против результатов референдума в Турции.

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