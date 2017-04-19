В Турции продолжаются протесты после референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Тысячи людей в ряде турецких городов второй день протестуют против результата плебисцита о расширении полномочий президента. Они недовольны решением ЦИК причислить бюллетени без официальных печатей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“В крупных городах Турции тысячи людей снова вышли на улицы в знак протеста против результата референдума о переходе к президентской республике. Демонстрации прошли вечером вторника, 18 апреля, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехир”, — говорится в сообщении.
Задержаны полсотни демонстрантов
Стоит отметить, что протесты продолжаются уже второй день после плебисцита, который состоялся 16 апреля.
Как сообщал УНН, 17 апреля в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы , протестуя против результатов референдума в Турции.