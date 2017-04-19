У Туреччині продовжуються протести після референдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Тисячі людей в переліку турецьких міст другий день протестують проти результату плебісциту про розширення повноважень президента. Вони незадоволені рішенням ЦВК зарахувати бюлетені без офіційних печаток, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“У великих містах Туреччини тисячі людей знову вийшли на вулиці в знак протесту проти результату референдуму про перехід до президентської республіки. Демонстрації пройшли увечері вівторка, 18 квітня, зокрема, в Анкарі, Стамбулі, Ізмірі і Эскишехире”, — йдеться в повідомленні.
Затримано півсотні демонстрантів
Варто зазначити, що протести тривають вже другий день після плебісциту, який відбувся 16 квітня.
Як повідомляв УНН, 17 квітня у Стамбулі тисячі мітингувальників вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів референдуму в Туреччині.