В Турции не исключают, что к нападению в Измире причастны курдские сепаратисты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Турции губернатор провинции Измир, в центре которой, городе Измире, произошел взрыв и погибли два человека, Эрели Аййилдиз заявил, что, по предварительным признакам, за нападением стоит запрещенная и признанная террористической вооруженная сепаратистская группировка "Рабочая партия Курдистана", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Ответственность за взрыв заминированного автомобиля у здания суда в этом третьем по величине городе Турции никто пока на себя не взял.
По сообщениям, в результате взрыва погибли работник полиции и работник суда, когда трое нападающих с гранатами и автоматами подъехали на машине со взрывчаткой к блокпосту возле суда и взорвали свой автомобиль. Двоих из нападавших затем застрелила полиция, третий сбежал, и его еще ищут.
Также в результате взрыва были ранены 10 человек. Украинские дипломаты в Турции проверяют, нет ли среди пострадавших граждан Украины.