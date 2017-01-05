У Туреччині не виключають, що до нападу в Ізмірі причетні курдські сепаратисти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Туреччині губернатор провінції Ізмір, у центрі якої, місті Ізмірі, стався вибух і загинули двоє людей, Ерел Аййилдиз заявив, що, за попередніми ознаками, за нападом стоїть заборонене й визнане терористичним збройне сепаратистське угруповання “Робітнича партія Курдистану”, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Відповідальності за вибух замінованого авта неподалік будівлі суду в цьому третьому за величиною місті Туреччини ніхто наразі на себе не взяв.
За повідомленнями, внаслідок вибуху загинули працівник поліції і працівник суду, коли троє нападників із гранатами й автоматами під’їхали на авті з вибухівкою до блокпосту біля суду і підірвали своє авто. Двох із нападників відтак застрелила поліція, третій утік, і його ще шукають.
Також унаслідок вибуху були поранені 10 людей. Українські дипломати в Туреччині перевіряють, чи немає серед потерпілих громадян України.