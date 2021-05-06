В Турции коронавирус перенесли проведение крупнейшей военной выставки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Из-за пандемии коронавируса перенесли 15-ю Международную оборонную выставку, которая должна состояться в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение профильного оборонного издание Defehse Here в Tвиттери.
Детали
В этом году международная выставка оборонной промышленности IDEF2021, проведение которой планировалось на 25-28 мая, была перенесена. Выставка будет проведена в августе 2021 года.
В стране вакцинировано полностью 9.9 млн, еще 14300000 получили первую дозу вакцины.
Напомним
В Турции решили ввести полный локдаун с 29 апреля по 17 мая
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