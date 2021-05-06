У Туреччині через коронавірус перенесли проведення найбільшої виставки військової виставки

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Цьогорічна міжнародна виставка оборонної промисловості IDEF2021, проведення якої планувалося на 25-28 травня, була перенесена. Виставка буде проведена в серпні 2021 року.

В країні вакциновано повністю 9,9 млн, ще 14,3 млн отримали першу дозу вакцини.

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