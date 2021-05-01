У Туреччині зафіксували рекордну смертність за весь період пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Туреччині смертність від коронавірусу за добу побила рекорд. Про це йдеться у заяві МОЗ, пише УНН.
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Так, згідно з даними МОЗ, за 30 квітня в Туреччині зафіксували 394 смерті від коронавірусу і 31 891 випадок інфікування. Це найвищий показник за весь час пандемії в країні.
Всього від наслідків хвороби в Туреччині померли 40 131 людина.
Нагадаємо
У Туреччині вирішили ввести повний локдаун з 29 квітня по 17 травня. Але з 15 травня влада Туреччини скасовує вимогу при прибутті з України показувати ПЛР-тест на коронавірус.