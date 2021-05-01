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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 70592 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128863 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184150 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186124 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270986 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156948 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142884 просмотра

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В Турции зафиксировали рекордную смертность за весь период пандемии

В Турции зафиксировали рекордную смертность за весь период пандемии

Киев  •  УНН

 • 31686 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Турции смертность от коронавируса в сутки побила рекорд. Об этом говорится в заявлении МЗ, пишет УНН.

Детали

Так, согласно данным Минздрава, за 30 апреля в Турции зафиксировали 394 смерти от коронавируса и 31 891 случай инфицирования. Это самый высокий показатель за все время пандемии в стране.

Всего от последствий болезни в Турции умерли 40 131 человек.

Напомним

В Турции решили ввести полный локдаун с 29 апреля по 17 мая. Но с 15 мая власти Турции отменяет требование при поступлении из Украины показывает ПЦР-тест на коронавирус.

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