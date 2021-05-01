В Турции зафиксировали рекордную смертность за весь период пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Турции смертность от коронавируса в сутки побила рекорд. Об этом говорится в заявлении МЗ, пишет УНН.
Детали
Так, согласно данным Минздрава, за 30 апреля в Турции зафиксировали 394 смерти от коронавируса и 31 891 случай инфицирования. Это самый высокий показатель за все время пандемии в стране.
Всего от последствий болезни в Турции умерли 40 131 человек.
Напомним
В Турции решили ввести полный локдаун с 29 апреля по 17 мая. Но с 15 мая власти Турции отменяет требование при поступлении из Украины показывает ПЦР-тест на коронавирус.