В Тунисе произошло столкновение между полицией и местными жителями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В приграничном городе Бен Гарден в Тунисе произошло столкновение между полицией и местными жителями, которые выступили против запрета пересекать границу в соседнюю Ливию, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Сообщается, что закрытие границы с соседней Ливией вызвало протест местных жителей.
Около 150 человек вышли с протестом на улицы города. Они бросали камни в представителей полиции и поджигали шины возле государственных учреждений.
В свою очередь полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Отмечается, что в городе Бен Гарден, а также Рас Хедира расположены основные места пропуска на юго-востоке Туниса через границу в западную Ливию. Возможность переходить границу в соседнюю страну значительно способствовала местной экономике.