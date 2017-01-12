У Тунісі відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У прикордонному місті Бен Гарден у Тунісі відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями, які виступили проти заборони перетинати кордон до сусідньої Лівії, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Повідомляється, що закриття кордону до сусідньої Лівії спричинило протест місцевих жителів.
Близько 150 людей вийшло з протестом на вулиці міста. Вони кидали каміння в представників поліції і підпалювали шини біля державних установ.
У свою чергу поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.
Зазначається, що в місті Бен Гарден, а також Рас Хедіра розташовані основні місця пропуску на південному-сході Тунісу через кордон до західної Лівії. Можливість переходити кордон у сусідню країну значно сприяла місцевій економіці.