У Тунісі відбулася сутичка між поліцією і місцевими жителями

Повідомляється, що закриття кордону до сусідньої Лівії спричинило протест місцевих жителів.

Близько 150 людей вийшло з протестом на вулиці міста. Вони кидали каміння в представників поліції і підпалювали шини біля державних установ.

У свою чергу поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Зазначається, що в місті Бен Гарден, а також Рас Хедіра розташовані основні місця пропуску на південному-сході Тунісу через кордон до західної Лівії. Можливість переходити кордон у сусідню країну значно сприяла місцевій економіці.