В ЦИК РВ назвали недопуск россиян к выборам в Украине "еще одним шагом от цивилизованности"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Недопуск граждан РФ к выборам в Украине является “еще одним шагом от цивилизованности”. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев, передает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.
“Это заявление действительно фиксирует то факт, что Украина делает еще один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать”, — заявил Лихачев.
Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.