В ЦИК РВ назвали недопуск россиян к выборам в Украине "еще одним шагом от цивилизованности"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 26150 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40795 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45665 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 95038 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87623 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103181 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110158 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116930 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЦИК РВ назвали недопуск россиян к выборам в Украине "еще одним шагом от цивилизованности"

В ЦИК РВ назвали недопуск россиян к выборам в Украине "еще одним шагом от цивилизованности"

Киев  •  УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Недопуск граждан РФ к выборам в Украине является “еще одним шагом от цивилизованности”. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев, передает УНН со ссылкой на “РИА Новости”.

“Это заявление действительно фиксирует то факт, что Украина делает еще один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать”, — заявил Лихачев.

Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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