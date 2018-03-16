У ЦВК РФ назвали недопуск росіян до виборів в Україні "ще одним кроком від цивілізованості"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Недопуск громадян РФ до виборів в Україні є “ще одним кроком від цивілізованості”. Про це заявив член ЦВК РФ Василь Ліхачов, передає УНН з посиланням на “РИА Новости”.
“Ця заява дійсно фіксує то факт, що Україна робить ще один крок у сторону від цивілізованості своєї лінією поведінки у міжнародних відносинах відповідно до статуту ООН. На жаль, нам доводиться це констатувати”, — заявив Лихачов.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.