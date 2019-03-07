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В ЦИК сообщили, сколько кандидатов решили сняться с выборов

В ЦИК сообщили, сколько кандидатов решили сняться с выборов

Киев  •  УНН

 • 29722 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, по состоянию на 20:30, заявления на снятие своей кандидатуры для участия в выборах Президента Украины подали пять человек, две из них уже согласовано. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко.

"Пять человек подали (заявления - ред.). Две (кандидатуры - ред.) снято, три сейчас на рассмотрении", - отметил Хивренко.

В ЦИК также добавили, что прием заявлений на снятие своей кандидатуры для участия в выборах Президента Украины завершится в полночь.

Напомним, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц девяти кандидатов в президенты.

Как сообщал, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах Президента Украины. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в Президенты 8 февраля 2019 года, зарегистрировав рекордное количество участников - 44.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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