В ЦИК сообщили, сколько кандидатов решили сняться с выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, по состоянию на 20:30, заявления на снятие своей кандидатуры для участия в выборах Президента Украины подали пять человек, две из них уже согласовано. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко.
"Пять человек подали (заявления - ред.). Две (кандидатуры - ред.) снято, три сейчас на рассмотрении", - отметил Хивренко.
В ЦИК также добавили, что прием заявлений на снятие своей кандидатуры для участия в выборах Президента Украины завершится в полночь.
Напомним, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц девяти кандидатов в президенты.
Как сообщал, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах Президента Украины. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в Президенты 8 февраля 2019 года, зарегистрировав рекордное количество участников - 44.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.