У ЦВК повідомили, скільки кандидатів вирішили знятись із виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні, станом на 20:30, заяви на зняття своєї кандидатури для участі у виборах Президента України подали п’ятеро осіб, дві з них вже погоджено. Про це журналісту УНН повідомив завідувач відділу взаємодії із ЗМІ ЦВК Костянтин Хівренко.
"П’ятеро осіб подали (заяви - ред.). Дві (кандидатури - ред.) знято, три зараз на розгляді", - зазначив Хівренко.
У ЦВК також додали, що прийом заяв на зняття своєї кандидатури для участі у виборах Президента України завершиться опівночі.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала довірених осіб дев’яти кандидатів у президенти.
Як повідомляв, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України. У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року, зареєструвавши рекордну кількість учасників - 44.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.