ЦВК зареєструвала довірених осіб дев’яти кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала довірених осіб шістьох кандидатів на пост президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Комісії.
ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. у 19 територіальних виборчих округах.
Зареєстровано довірених осіб кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. у 5 ТВО.
Окрім того, ЦВК скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А. у ТВО № 222 та зареєструвала замість неї іншу.
Також зареєстровано довірених осіб кандидата на пост Президента України Богомолець О.В. у 4 ТВО, Мороза О.О. у 9 ТВО, Шевченка І.А. у 4 ТВО.
Повідомляється, що ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата на пост Президента України Ригованова Р.О. у ТВО № 85.
Водночас, Комісія скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост Президента України Ляшка О.В. у ТВО № 49 та зареєструвала замість неї іншу.
Окрім того, зареєстровано довірених осіб кандидата на пост Президента України Скоцика В.Є. у 23 ТВО.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала 418 міжнародних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на час проведення виборів президента 31 березня.